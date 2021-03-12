Пётр Ян оставил философский пост в «Инстаграме»

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост на философскую тему. По словам Яна, высказывание принадлежит легендарному боксёру Мохаммеду Али.

«Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить. Невозможное – это не факт. Это только мнение. Невозможное – это не приговор. Это вызов. Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное возможно. Муххамад Али>», — написал Ян, прикрепив текст к фотографиям с собой и с командой.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Петра Яна.

Напомним, Ян потерял пояс, после того как получил дисквалификацию за запрещённый удар в поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в минувшие выходные.