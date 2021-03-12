Фьюри назвал возможного следующего соперника. Это не Джошуа

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что его следующим соперником может стать не обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, а экс-чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер. Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

«Разве я думаю, что буду драться с Джошуа в ближайшие десять минут? Нет, чёрт побери. В этом году у меня два боя, и мне без разницы, с кем драться.

Не списывайте пока Уайлдера со счетов. Кто знает, может, в следующий раз он будет драться со мной. У меня могла бы получиться неплохая трилогия с Уайлдером», — рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Первый бой Фьюри — Уайлдер в декабре 2018 года завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC.