Джон Джонс рассказал, как собирается стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс рассказал, как собирается завоевать пояс в тяжёлой весовой категории. Напомним, в 2020 году Джонс ради перехода в тяжёлый вес отказался от чемпионского пояса в полутяжёлом дивизионе.
«Действующему чемпиону (Стипе Миочичу. — Прим. «Чемпионата») 38 лет. Мне всего 33 года. Попомните мои слова: в конечном итоге этот пояс будет у меня на талии. Спешить некуда.
Я просто буду готовить своё тело (к дебюту в тяжёлом весе. — Прим. «Чемпионата») и сосредоточусь на том, чтобы делать правильные вещи за пределами октагона. Надеюсь, что однажды компания всё-таки заметит во мне больше ценности», — написал он в своём «твиттере».
На счету Джонса 26 побед и одно поражение в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.
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