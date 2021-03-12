Джон Джонс рассказал, как собирается стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс рассказал, как собирается завоевать пояс в тяжёлой весовой категории. Напомним, в 2020 году Джонс ради перехода в тяжёлый вес отказался от чемпионского пояса в полутяжёлом дивизионе.

«Действующему чемпиону (Стипе Миочичу. — Прим. «Чемпионата») 38 лет. Мне всего 33 года. Попомните мои слова: в конечном итоге этот пояс будет у меня на талии. Спешить некуда.

Я просто буду готовить своё тело (к дебюту в тяжёлом весе. — Прим. «Чемпионата») и сосредоточусь на том, чтобы делать правильные вещи за пределами октагона. Надеюсь, что однажды компания всё-таки заметит во мне больше ценности», — написал он в своём «твиттере».

На счету Джонса 26 побед и одно поражение в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.