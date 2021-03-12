Из UFC отчислены ещё два бойца

Руководство UFC продолжает отчислять бойцов, демонстрирующих неудовлетворительные результаты. 11 марта боссы лиги разорвали сотрудничество с ещё двумя спортсменами.

В промоушене больше не выступят Шана Добсон и Джордан Эспиноза, сообщает BJ Penn. Добсон за три года в лиге провела пять поединков, проиграв четырежды. Единственную победу она добыла в противостоянии с представительницей Казахстана Марией Агаповой. Последний раз Добсон появлялась в октагоне в феврале 2021 года, когда проиграла Кейси О'Нейл.

Что касается Эспинозы, он за годы карьеры в UFC провёл шесть поединков, победив только два раза. Последний раз представитель наилегчайшего веса появлялся в октагоне 7 марта на турнире UFC 259, тогда он решением судей проиграл Тиму Эллиотту.