Фьюри сомневается, что Усик сможет соперничать с топ-бойцами супертяжёлого веса
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сомневается, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик сможет навязать конкуренцию звёздам супертяжёлого веса.
Напомним, украинец дебютировал в этом дивизионе в минувшем году и в непростом поединке одолел экс-претендента на титул Дерека Чисору.
«Вообще-то я думал, что Чисора заслуживал победы или в худшем случае ничьей. В итоге Дерек проиграл, но если Усик испытывал трудности с соперником калибра Дерека, то как он собирается побеждать топ-бойцов нашего дивизиона», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.
Напомним, ожидается, что следующим соперником Усика станет Джо Джойс. На кону этого поединка может стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO.
«Пью 6 литров пива в день и не ем». Тайсон Фьюри снова рискует впасть в зависимость?
Сам британец уверяет, что это убережёт его от депрессии в случае срыва поединка с Энтони Джошуа.
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