Фьюри сомневается, что Усик сможет соперничать с топ-бойцами супертяжёлого веса

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сомневается, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик сможет навязать конкуренцию звёздам супертяжёлого веса.

Напомним, украинец дебютировал в этом дивизионе в минувшем году и в непростом поединке одолел экс-претендента на титул Дерека Чисору.

«Вообще-то я думал, что Чисора заслуживал победы или в худшем случае ничьей. В итоге Дерек проиграл, но если Усик испытывал трудности с соперником калибра Дерека, то как он собирается побеждать топ-бойцов нашего дивизиона», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.

Напомним, ожидается, что следующим соперником Усика станет Джо Джойс. На кону этого поединка может стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO.