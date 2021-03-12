Менеджер Хабиба показал гранд-энд-паунд в борьбе с Сехудо
Боец UFC Зубайра Тухугов на своей странице в «Инстаграме» выложил достаточно забавное видео. На нём менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али-Абдель Азиз демонстрирует свои навыки гранд-энд-паунд на бывшем чемпионе лиги в двух весовых категориях Генри Сехудо. При этом Али Абдель-Азиз одет в классический костюм.
В комнате, где проходило действо, находились также непосредственно Тухугов, Хабиб Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов и ряд других членов команды россиянина. При этом Хабиб давал своему менеджеру подсказки.
«Там, где Хабиб, там всегда грепплинг. После победы Ислама была бомбовая обстановка», — написал Тухугов.
Соответствующее видео доступно на странице Зубайры Тухугова в «Инстаграме».
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