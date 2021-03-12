В Москве избили тренера по ММА

В Москве избили тренера по смешанным единоборствам, сообщает Telegram-канал Mash. Специалиста по ММА зовут Фирдавс. По информации источников, он тренирует бойцов из Таджикистана. Сегодня, 12 марта, находясь близ станции «Марьино», он вступил в конфликт с тремя мужчинами.
По словам тренера, те подошли к нему первые и поинтересовались, почему он носит бороду. В ответ Фирдавс предложил пообщаться во дворе близ одного из домов. Как только участники конфликта оказались за домом, тренера ударили кастетом.
Через некоторое время Фирдавс очнулся уже в Отрадном. При этом он обнаружил кровоточащую рану в области спины, также у мужчины пропали 130 тыс. рублей и мобильный телефон. После обращения в полицию пострадавший не получил помощи, на которую рассчитывал. Представители правоохранительных органов заявили, что отсмотрели видео камер наблюдения и не увидели драки. Кроме того, в полиции не увидели следов и от ударов кастетом. По факту этого эпизода ведётся проверка.
- 12 марта 2021
-
20:17
-
19:28
-
18:24
-
17:11
-
16:03
-
14:00
-
13:03
-
12:55
-
12:24
-
11:00
-
10:01
-
09:01
-
00:31
-
00:25
- 11 марта 2021
-
23:33
-
22:29
-
21:24
-
20:45
-
20:16
-
18:32
-
17:46
-
16:31
-
15:03
-
14:00
-
13:31
-
13:01
-
12:03
-
11:08
-
10:01
-
09:00
-
08:14
-
06:17
-
03:48
-
00:33
- 10 марта 2021
-
23:54