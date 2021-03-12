В Москве избили тренера по ММА

В Москве избили тренера по смешанным единоборствам, сообщает Telegram-канал Mash. Специалиста по ММА зовут Фирдавс. По информации источников, он тренирует бойцов из Таджикистана. Сегодня, 12 марта, находясь близ станции «Марьино», он вступил в конфликт с тремя мужчинами.

По словам тренера, те подошли к нему первые и поинтересовались, почему он носит бороду. В ответ Фирдавс предложил пообщаться во дворе близ одного из домов. Как только участники конфликта оказались за домом, тренера ударили кастетом.

Через некоторое время Фирдавс очнулся уже в Отрадном. При этом он обнаружил кровоточащую рану в области спины, также у мужчины пропали 130 тыс. рублей и мобильный телефон. После обращения в полицию пострадавший не получил помощи, на которую рассчитывал. Представители правоохранительных органов заявили, что отсмотрели видео камер наблюдения и не увидели драки. Кроме того, в полиции не увидели следов и от ударов кастетом. По факту этого эпизода ведётся проверка.