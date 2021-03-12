Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Эдвардс и Мухаммад сделали вес перед турниром UFC Вегас 21

Эдвардс и Мухаммад сделали вес перед турниром UFC Вегас 21
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В ночь с 13 на 14 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 21. В его главном событии выступят бойцы полусреднего веса Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. В преддверии противостояния они прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам британец оказался немного тяжелее соперника. Леон показал на весах 77,3 кг, в то время как Мухаммад потянул на 77,1 кг.

UFC Вегас 21. Взвешивание

Основной кард

Леон Эдвардс (170,5 фунта) — Белал Мухаммад (170 фунтов)
Миша Циркунов (205) — Райан Спэнн
Дэн Иге (145,5) — Гевин Такер (146)
Джонатан Мартинес — Дэйви Грант (135,5)
Манель Капе (125,5) — Матеус Николау (125,5)
Эрик Андерс (186) — Даррен Стюарт (185,5).

Напомним, изначально планировалось, что соперником Эдвардса станет Хамзат Чимаев. Но из-за проблем со здоровьем он вынужден был отказаться от участия в турнире.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021