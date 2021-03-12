Эдвардс и Мухаммад сделали вес перед турниром UFC Вегас 21

В ночь с 13 на 14 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 21. В его главном событии выступят бойцы полусреднего веса Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. В преддверии противостояния они прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам британец оказался немного тяжелее соперника. Леон показал на весах 77,3 кг, в то время как Мухаммад потянул на 77,1 кг.

UFC Вегас 21. Взвешивание

Основной кард

Леон Эдвардс (170,5 фунта) — Белал Мухаммад (170 фунтов)

Миша Циркунов (205) — Райан Спэнн

Дэн Иге (145,5) — Гевин Такер (146)

Джонатан Мартинес — Дэйви Грант (135,5)

Манель Капе (125,5) — Матеус Николау (125,5)

Эрик Андерс (186) — Даррен Стюарт (185,5).

Напомним, изначально планировалось, что соперником Эдвардса станет Хамзат Чимаев. Но из-за проблем со здоровьем он вынужден был отказаться от участия в турнире.