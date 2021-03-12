Фролов нокаутировал да Сильву в главном поединке турнира ACA 119

В Краснодаре завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 119. В его главном поединке встретились бойцы среднего веса Артём Фролов и бразилец Вендрес Карлос да Сильва. Уже во втором раунде россиянин свалил соперника на канвас жёстким левым боковым, после чего пошёл на добивание. Рефери вмешался и зафиксировал победу Фролова техническим нокаутом.

Таким образом, Артём закрыл декабрьское поражение от Магомедрасула Гасанова. После победы Фролов попросил у лиги титульный поединок.

Добавим, что в соглавном вечере шоу Эльдар Кашпаков решением судей победил бойца из ЮАР Марка Хюльме.

Следующий турнир промоушена АСА пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге. В его главном поединке встретятся Фелипе Фроес и Магомедрасул Хасбулаев.