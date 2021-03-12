Фролов нокаутировал да Сильву в главном поединке турнира ACA 119
В Краснодаре завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 119. В его главном поединке встретились бойцы среднего веса Артём Фролов и бразилец Вендрес Карлос да Сильва. Уже во втором раунде россиянин свалил соперника на канвас жёстким левым боковым, после чего пошёл на добивание. Рефери вмешался и зафиксировал победу Фролова техническим нокаутом.
Таким образом, Артём закрыл декабрьское поражение от Магомедрасула Гасанова. После победы Фролов попросил у лиги титульный поединок.
Добавим, что в соглавном вечере шоу Эльдар Кашпаков решением судей победил бойца из ЮАР Марка Хюльме.
Следующий турнир промоушена АСА пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге. В его главном поединке встретятся Фелипе Фроес и Магомедрасул Хасбулаев.
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