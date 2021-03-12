Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фролов нокаутировал да Сильву в главном поединке турнира ACA 119

Фролов нокаутировал да Сильву в главном поединке турнира ACA 119
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В Краснодаре завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 119. В его главном поединке встретились бойцы среднего веса Артём Фролов и бразилец Вендрес Карлос да Сильва. Уже во втором раунде россиянин свалил соперника на канвас жёстким левым боковым, после чего пошёл на добивание. Рефери вмешался и зафиксировал победу Фролова техническим нокаутом.

Таким образом, Артём закрыл декабрьское поражение от Магомедрасула Гасанова. После победы Фролов попросил у лиги титульный поединок.

Добавим, что в соглавном вечере шоу Эльдар Кашпаков решением судей победил бойца из ЮАР Марка Хюльме.

Следующий турнир промоушена АСА пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге. В его главном поединке встретятся Фелипе Фроес и Магомедрасул Хасбулаев.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021