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Видео: Хабиб объясняет Блаховичу, почему тот победил Адесанью

Видео: Хабиб объясняет Блаховичу, почему тот победил Адесанью
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Пресс-служба UFC на официальной странице лиги в «Инстаграме» выложила достаточно забавный ролик. На нём показано общение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с чемпионом лиги в полутяжёлом весе Яном Блаховичем, которое состоялось сразу же после победы поляка над Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 259.

Хабиб полушутя объяснил ещё не отдышавшемуся поляку, почему тот сумел победить.

«Это был отличный бой. Отличные тейкдауны. Знаешь почему ты победил? Благодаря тейкдаунам. Ты проводишь тейкдаун и борешься. Борьба — это сила», — сказал Хабиб.

Блахович в свою очередь поблагодарил Нурмагомедова за поддержку и поздравления.

Соответствующее видео доступно на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Блахович победил Адесанью решением судей в главном бою турнира UFC 259.

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