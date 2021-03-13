Число подписчиков Петра Яна выросло до 1 млн

Число подписчиков бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в «Инстаграме» выросло уже до 1 млн. Боец в связи с этим выложил пост, пообещав разыграть среди подписчиков 100 тыс. рублей. Кроме того, Ян поблагодарил всех за поддержку.
«Нас 1 млн. Спасибо за вашу поддержку! Среди подписчиков я разыграю 100 тыс. рублей. Просто будь подписан на меня. Пиши, из какого ты города. Выберем 10 победителей и подарим по 10 тыс. в случайном порядке 15 марта в прямом эфире», — написал Ян.
Соответствующий пост доступен на странице Яна в «Инстаграме».
Напомним, Пётр Ян в последний раз появлялся в октагоне ранним утром 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде поединка с Алджэмейном Стерлингом он был дисквалифицирован за запрещённый удар, в результате чего лишился титула.
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