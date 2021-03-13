Умар Нурмагомедов — Стерлингу: возвращайся быстрее, мы ждём реванша

Боец UFC Умар Нурмагомедов обратился к чемпиону лиги в легчайшем весе Алджэмейну Стерлингу, отметив, что он ждёт скорейшего повторного поединка американца с Петром Яном.
Стерлинг не так давно выложил на своей странице в «Инстаграме» совместное фото с Умаром, назвав россиянина «молодым Орлом», намекая на родственные связи Умара с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, который носит прозвище Орёл.
Именно под этим постом Алджэмейна оставил комментарий Умар.
«Возвращайся быстрее, мы ждём реванша», — написал Умар.
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Алджэмейн Стерлинг на турнире UFC 259 встретился с Петром Яном. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар и был дисквалифицирован. В результате пояс чемпиона достался Стерлингу. К моменту остановки схватки по очкам лидировал Пётр Ян. В UFC заявили, что организуют реванш Стерлинга с Яном.
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