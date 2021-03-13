Хабиб: рад, что зал АКА снова открылся, но мы застряли в Лас-Вегасе

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на возобновление работы зала АКА, в котором он зачастую тренируется в США.

«Я очень рад, что зал АКА снова открыт. Но мы здесь, тренер, мы застряли в Лас-Вегасе. Нам нужно вернуться в АКА. Рад, что зал открыт», — сказал Хабиб на видео, размещённом на странице Хавьера Мендеса в «Инстаграме».

Соответствующее видео доступно на странице Хавьера Мендеса в социальной сети.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в последний раз появлялся в октагоне в октябре 2020 года. После победы на турнире UFC 254 над Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры. Президент лиги Дана Уайт пытается убедить Нурмагомедова возобновить карьеру и по-прежнему не лишил его статуса чемпиона.