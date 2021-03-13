Эдвардс: Хабиб был бы в топ-5 в полусреднем весе
Боец UFC Леон Эдвардс оценил перспективы чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в полусредней весовой категории. По словам британца, в этом дивизионе россиянин бы входил в топ-5 лучших.
«Хабиб в полусреднем весе определённо бы попал в топ-5. Он отлично борется. Он достаточно большой. Нельзя сказать, что он маленький для лёгкого веса, он достаточно большой, так что он на 100% был бы хорош в полусреднем дивизионе», — сказал Эдвардс на медиа-дне перед турниром UFC, видео с которого размещено на канале MMA Fighting в YouTube.
Напомним, ранним утром 14 марта по московскому времени Эдвардс выступит в главном событии турнира UFC Вегас 21 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет Белал Мухаммад.
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