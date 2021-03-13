Усман Нурмагомедов потренировался с Камару Усманом
Боец Bellator, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов потренировался с чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Камару Усманом.
«Утренняя тренировка с чемпионом», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост доступен на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, на данный момент Усман Нурмагомедов готовится к дебютному выступлению в лиге Bellator. В ночь со 2 на 3 апреля по московскому времени боец выступит на турнире Bellator 255. Это будет первое шоу промоушена в 2021 году. Соперником Нурмагомедова станет Майк Хэммил. На этом же турнире в Bellator дебютирует Хасан Магомедшарипов — брат бойца UFC Забита Магомедшарипова.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу Bellator 255.
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