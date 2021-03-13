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Немков показал тренировку в Приэльбрусье

Немков показал тренировку в Приэльбрусье
Бокс/ММА / Bellator 0

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков продолжает подготовку к поединку с экс-чемпионом лиги Филом Дэвисом. Россиянин проводит тренировочный сбор на Северном Кавказе. На своей странице в «Инстаграме» боец выложил фрагмент тренировки на высокогорье, в Приэльбрусье. На записи видно, как Немков тренирует элементы боя с тенью.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Немков завоевал титул чемпиона лиги Bellator в августе 2020 года, когда досрочно победил Райана Бейдера. В 2021 году промоушен организовал Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Четвертьфинальный поединок Немкова с Дэвисом состоится 17 апреля 2021 года. Победитель схватки в полуфинале встретится с победителем пары Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро.

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