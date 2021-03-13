Леон Эдвардс: если всё пойдет по плану, я стану чемпионом в конце года

Британский боец UFC Леон Эдвардс, выступающий в полусреднем весе, поделился ожиданиями от поединка с Белалом Мухаммадом. бой состоится на турнире UFC Fight Night 187 в ночь с 14 на 15 марта мск.



«Прошлый год меня разочаровал. Моя главная цель — выиграть титул. Я прекрасно себя чувствую, с нетерпением жду возвращения в октагон. Во время тренировочного лагеря я смотрел бои Мухаммада. Он хороший, крепкий соперник. Он возвращается в бой после великолепной победы, добытой в прошлом месяце. Но я верю, что я лучше, чем он. Я уверен, что я лучше, какой бы сценарий ни был в поединке. UFC не сможет проигнорировать победителя. Если всё пойдет по плану, я стану чемпионом в конце года», — приводит слова Леона Эдвардса официальный сайт UFC.



Ранее Эдвардс оценил перспективы чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в полусредней весовой категории.