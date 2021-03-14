Соннен: Махачев — великолепный боец, и дело даже не в том, что за его спиной стоит Хабиб

Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мнением об Исламе Махачеве.
«Ислам Махачев — великолепный боец, и дело даже не в том, что за его спиной стоит Хабиб, я сужу исключительно по его боям. Но у Ислама есть одна большая проблема — топ лёгкого дивизиона, самого жёсткого в ММА, забит звёздами. тони Фергюсон, Конор Макгрегор, Дастин Порье, Чарльз Оливейра, Майкл Чендлер, Дэн Хукер, Пол Фелдер, Джастин Гэтжи. Топ забит звёздами, и сейчас разговор идёт не о том, сможет ли он их побить. Вопрос — сможет ли он получить бой с одним из них», — сказал Соннен в своём подкасте.
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.
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