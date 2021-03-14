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Первый бой турнира UFC Вегас 21 был завершён ярким нокаутом спустя 16 секунд

Первый бой турнира UFC Вегас 21 был завершён ярким нокаутом спустя 16 секунд
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» стартовал турнир UFC Fight Night 187 (UFC Вегас 21), в первом поединке которого между собой сошлись представители полусредней весовой категории 28-летний американец Мэтт Семельсбергер и его 34-летний соотечественник Джейсон Витт.

Бой был завершён уже спустя 16 секунд после начала – Семельсбергер нокаутировал своего оппонента точным правым боковым ударом в голову после которого Витт продолжительное время не мог прийти в себя.

Видео доступно на «Чемпионате».

Таким образом, Семельсбергер одержал 3-ю победу в 3 боях в UFC. Всего в ММА на его счету 8 побед и 2 поражения, в то время как у его соперника — 18 побед и 7 поражений (1-2 в UFC).

Напомним, что главном событии турнира выступят бойцы полусреднего веса Леон Эдвардс и Белал Мухаммад.

UFC 2021. UFC Fight Night 187, Лас-Вегас, США
Мэтт Семельсбергер (W) - Джейсон Витт
14 марта 2021, воскресенье. 01:15 МСК
Мэтт Семельсбергер
Окончено
KO
Джейсон Витт
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