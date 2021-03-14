Стерлинг: бойцам UFC необходимы новые перчатки, сколько ещё травм глаз нам нужно?

Боец Алджэмейн Стерлинг после главного поединка UFC Vegas 21, признанного несостоявшимся из-за тычка Леона Эдвардса в глаз Белала Мухаммада, заявил о необходимости использования новых перчаток.
«Нам нужны новые перчатки. Я просто не понимаю, чего мы ждём, чтобы внести эти изменения. Сколько ещё травм глаз нам нужно, чтобы использовать новые перчатки, которые значительно уменьшат распространение пальцев?», – написал Стерлинг в своём аккаунте в «Твиттере».
Главный бой турнира UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом признан несостоявшимся. Бой был остановлен на 18-й секунде второго раунда после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не смог продолжить поединок.
29-летний Эдвардс имеет в активе 18 побед при трех поражениях. У 32-летнего Мухаммада аналогичный показатель.
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