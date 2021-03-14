У Петра Яна появились неудобные вопросы к Атлетической комиссии штата Невада

Российский боец UFC Пётр Ян остался недоволен судейским решением в поединке Эрика Андерса и Даррена Стюарта. Бой был остановлен в первом раунде после того, как Андерс нанёс запрещённый удар коленом Стюарту. Поединок был признан несостоявшимся.



«Этот бой тоже прошёл в Лас-Вегасе. Его обслуживает та же комиссия. Почему вы принимаете разные решения? У моего соперника даже руки не касались, и дисквалификация! Лишение титула. А здесь бой признан несостоявшимся!» — написал Пётр Ян в своём «инстаграме».



Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.