Стерлинг отреагировал на признанный несостоявшимся бой Андерса и Стюарта

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на признанный несостоявшимся бой Эрика Андерса и Даррена Стюарта. Бой был остановлен в первом раунде после того, как Андерс нанёс запрещённый удар коленом Стюарту. Поединок был признан несостоявшимся.



«Боже! Снова колено!», — написал Алджэмейн Стерлинг в своём «твиттере».



«Люди с мозгами должны видеть разницу», — добавил Стерлинг в ответ на заявление Петра Яна.



Напомним, ранее Ян остался недоволен судейским решением в поединке.



Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

