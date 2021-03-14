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Мухаммад — о бое с Эдвардсом: моё сердце разбито

Мухаммад — о бое с Эдвардсом: моё сердце разбито
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Белал Мухаммад прокомментировал итоги боя с Леоном Эдвардсом.

«Моё сердце разбито, мой первый главный бой турнира закончился таким образом. Мне жаль болельщиков и промоушен. Они заслужили увидеть полноценный бой. Я в полном порядке, зрение вернулось, нет никаких необратимых повреждений глаза. Я вернусь и затащу Эдвардса в клетку обратно», — написал Мухаммад в своём «твиттере».

Напомним, главный бой турнира UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе (Невада, США) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом признан несостоявшимся.

Бой был остановлен на 18-й секунде второго раунда после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не смог продолжить поединок.

29-летний Эдвардс имеет в активе 18 побед при трех поражениях. У 32-летнего Мухаммада аналогичный показатель.

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