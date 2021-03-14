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Тамир Галанов возобновил карьеру после дисквалификации за фуросемид

Тамир Галанов возобновил карьеру после дисквалификации за фуросемид
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Российский боксёр, бронзовый призёр чемпионата мира по боксу Тамир Галанов принял решение возобновить карьеру. Галанов отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил — в допинг-пробе боксёра был обнаружен фуросемид. Спортсмен был дисквалифицирован на два года, срок дисквалификации истёк 11 марта.

«Тамир возобновляет свою карьеру. Мы хотим, чтобы его возвращение состоялось на турнире на призы Виктора Агеева в Балашихе 22-28 марта.

Галанов пока не ставит перед собой больших задач. Ему нужно прочувствовать себя, поверить в свои силы. Будем двигаться шаг за шагом. Серьезные цели мы однозначно будем ставить перед собой, но сейчас надо понять, на что он способен на данный момент», — цитирует ТАСС личного тренера боксёра Баясхалана Чимитова.

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