Эдвардс: я должен получить титульный бой

Боец UFC Леон Эдвардс считает, что должен в следующем поединке драться за титул.



«Я думал, что нанёс чистый удар. Желаю Белалу полного выздоровления. Это было случайностью, я не делал этого специально. Я считаю, что должен получить титульный бой. У меня серия из восьми побед. Сегодня должна была быть девятая. Я выигрывал этот бой. Я должен быть следующим в очереди на титульный поединок», — приводит слова Леона Эдвардса MMAJunkie.



Напомним, главный бой турнира UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе (Невада, США) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом признан несостоявшимся.



Бой был остановлен на 18-й секунде второго раунда после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не смог продолжить поединок.



29-летний Эдвардс имеет в активе 18 побед при трех поражениях. У 32-летнего Мухаммада аналогичный показатель.