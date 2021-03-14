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Эдвардс: я должен получить титульный бой

Эдвардс: я должен получить титульный бой
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Леон Эдвардс считает, что должен в следующем поединке драться за титул.

«Я думал, что нанёс чистый удар. Желаю Белалу полного выздоровления. Это было случайностью, я не делал этого специально. Я считаю, что должен получить титульный бой. У меня серия из восьми побед. Сегодня должна была быть девятая. Я выигрывал этот бой. Я должен быть следующим в очереди на титульный поединок», — приводит слова Леона Эдвардса MMAJunkie.

Напомним, главный бой турнира UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе (Невада, США) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом признан несостоявшимся.

Бой был остановлен на 18-й секунде второго раунда после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не смог продолжить поединок.

29-летний Эдвардс имеет в активе 18 побед при трех поражениях. У 32-летнего Мухаммада аналогичный показатель.

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