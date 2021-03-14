Тедди Атлас высказался о смерти Марвина Хаглера

Известный тренер Тедди Атлас отреагировал на новость о смерти легендарного боксёра Марвина Хаглера, становившегося абсолютным чемпионом мира в среднем весе.
«Он был жёстким и сдержанным человеком, который принёс в этот мир силу, мужество, гордость, волю, талант и характер. Он дрался со всеми, в любое время и в любом месте. Он был великим. Он был Марвином Хаглером. Покойся с миром, чемпион», — написал Тедди Атлас в своём «твиттере».
Хаглер являлся одним из лучших бойцов в среднем весе за всю историю бокса. Он становился чемпионом мира WBC в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира WBA в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира IBF в среднем весе (1983-1987). «Боец года» по версии журнала The Ring 1983 и 1985 гг. Член Международного зала славы бокса (IBHOF) с 1993 г., член Мирового зала славы бокса (WBHOF) с 1992 г.
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