Тактаров показал своё детское фото
Прославленный боец смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров на своей странице в «Инстаграме» выложил фотоколлаж. На одной части снимка его взрослое фото, а на другой — детское, в чёрно-белом цвете.
«Время течёт, а мы остаёмся собой. Кто помнит, откуда?» — написал Тактаров.
Соответствующий пост доступен на странице ветерана ММА в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, после ухода из спорта Тактаров по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.
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