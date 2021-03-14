Тактаров показал своё детское фото

Прославленный боец смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров на своей странице в «Инстаграме» выложил фотоколлаж. На одной части снимка его взрослое фото, а на другой — детское, в чёрно-белом цвете.

«Время течёт, а мы остаёмся собой. Кто помнит, откуда?» — написал Тактаров.

Соответствующий пост доступен на странице ветерана ММА в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, после ухода из спорта Тактаров по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.