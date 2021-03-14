Головкин отреагировал на смерть Марвина Хаглера

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF Геннадий Головкин отреагировал на новость о смерти бывшего абсолютного чемпиона мира в среднем весе Марвина Хаглера. Казахстанец разместил совместное фото с американцем в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», наложив на неё следующий текст:

«Покойся с миром, легенда и величайший чемпион среднего веса», — написал Головкин.

Напомним, Марвин Хаглер скончался 13 марта в возрасте 66 лет. Хаглер являлся доминирующим чемпионом мира в среднем весе. За годы карьеры он провёл 67 поединков, победив в 62 из них. На его счету победы в бою с Робертом Дюраном, Томми Хирнсом, Вито Антуофермо и Аланом Минтером. Марвин завершил карьеру в 1987 году после поражения от Рэя Леонарда.