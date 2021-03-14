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Головкин отреагировал на смерть Марвина Хаглера

Головкин отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF Геннадий Головкин отреагировал на новость о смерти бывшего абсолютного чемпиона мира в среднем весе Марвина Хаглера. Казахстанец разместил совместное фото с американцем в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», наложив на неё следующий текст:

«Покойся с миром, легенда и величайший чемпион среднего веса», — написал Головкин.

Напомним, Марвин Хаглер скончался 13 марта в возрасте 66 лет. Хаглер являлся доминирующим чемпионом мира в среднем весе. За годы карьеры он провёл 67 поединков, победив в 62 из них. На его счету победы в бою с Робертом Дюраном, Томми Хирнсом, Вито Антуофермо и Аланом Минтером. Марвин завершил карьеру в 1987 году после поражения от Рэя Леонарда.

«Он был настоящим человеком и настоящим спортсменом». Умер великий Марвин Хаглер
Повторить путь Изумительного не смогли ни Головкин, ни Альварес.
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