Дацик анонсировал бой с Емельяненко. Менеджер Александра назвал новость фейком

Скандальный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик на своей странице в «Инстаграме» анонсировал поединок с Александром Емельяненко. Спортсмен сообщил, что встреча состоится в мае на «ВТБ Арене».
«Закодирую тебя от водки навечно. А рэперы пусть дальше поют», — написал Дацик, обращаясь к Емельяненко.
Очевидно, что под «рэперами» Дацик имел в виду Джигана, с которым ранее Александр анонсировал поединок.
Впрочем, в команде Емельяненко уже поспешили опровергнуть новость о поединке с Дациком.
«Фейк. Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкреплённое. С Джиганом ведутся переговоры. Есть несколько предложений по бою, сейчас выбираем лучшее. Скорее всего, по правилам бокса — 99 процентов», — приводит слова менеджера Емельяненко Азамата Бостанова «Спорт-Экспресс».
Пост доступен на странице Вячеслава Дацика в социальной сети.
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