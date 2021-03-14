Дацик анонсировал бой с Емельяненко. Менеджер Александра назвал новость фейком

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Скандальный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик на своей странице в «Инстаграме» анонсировал поединок с Александром Емельяненко. Спортсмен сообщил, что встреча состоится в мае на «ВТБ Арене».

«Закодирую тебя от водки навечно. А рэперы пусть дальше поют», — написал Дацик, обращаясь к Емельяненко.

Очевидно, что под «рэперами» Дацик имел в виду Джигана, с которым ранее Александр анонсировал поединок.

Впрочем, в команде Емельяненко уже поспешили опровергнуть новость о поединке с Дациком.

«Фейк. Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкреплённое. С Джиганом ведутся переговоры. Есть несколько предложений по бою, сейчас выбираем лучшее. Скорее всего, по правилам бокса — 99 процентов», — приводит слова менеджера Емельяненко Азамата Бостанова «Спорт-Экспресс».

Пост доступен на странице Вячеслава Дацика в социальной сети.