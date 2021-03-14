«Судья продажная». Вартанян сравнил поединки Ян — Стерлинг и Андерс — Стюарт

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян возмущён решением судей в поединке Даррена Стюарта и Эрика Андерса. Бой признали несостоявшимся, поскольку Андерс в первом раунде нанёс запрещённый удар. При этом в идентичной ситуации Петра Яна дисквалифицировали за удар в бою с Алджэмейном Стерлингом.

«Конечно, видел бой между Эриком Андерсом и Дарреном Стюартом. Был уверен, что после удара в голову Андерса дисквалифицируют. Оказалось, что нет. В этот момент мне всё сразу же стало понятно. Как говорится, судья продажная. Очевидно, что это двойные стандарты.

Абсолютно такой же нелегальный удар, даже, наверное, ещё жестче. Если у Стерлинга хотя бы руки были подняты, а здесь руки вообще были на полу… Яну дают дисквалификацию, а здесь просто признают бой несостоявшимся. Бред», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.