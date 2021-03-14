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Гость с вечеринки Стерлинга: Алджэмейн не хотел отмечать завоевание титула

Гость с вечеринки Стерлинга: Алджэмейн не хотел отмечать завоевание титула
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Билли Куарантилло, побывавший на вечеринке Алджэмейна Стерлинга по случаю завоевания титула чемпиона лиги в легчайшем весе, рассказал, что виновник торжества не хотел никаких празднований.

«Все эти фотографии, шампанское и прочее, его заставили это делать. Стерлинг не хотел праздновать. Но ему говорили, что он шёл к этому всю жизнь, что суть не в отдельно взятом поединке, а во всех его победах и так далее. Я видел все эти мемы. Но его заставили отмечать. Он даже не пил, он выпил бокал шампанского или что-то вроде того. Вообще-то он хотел пересмотреть поединок. Стерлинг посмотрел бой и было видно, что он сразу же хочет приступить к работе. Мне кажется, что в реванше мы увидим совершенно иного Алджэмейна», — приводит слова Куарантилло BJ Penn.

Напомним, что по сути Стерлинг не победил в титульном поединке с Петром Яном. В четвёртом раунде россиянин пробил запрещённый удар, после чего его дисквалифицировали. Именно таким образом Стерлинг и стал чемпионом.

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