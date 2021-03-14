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Майк Тайсон высказался о смерти Марвина Хаглера

Майк Тайсон высказался о смерти Марвина Хаглера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон высказался о легендарном бывшем абсолютном чемпионе в среднем весе Марвине Хаглере, который 13 марта скончался в возрасте 66 лет. О причинах смерти Марвина пока ничего не сообщалось.

«Марвин Хаглер был одним из лучших воинов в спорте. Соболезнования семье. Его будет не хватать», — написал на своей странице в «Твиттере» Тайсон.

Хаглер являлся доминирующим чемпионом мира в среднем весе. За годы карьеры он провёл 67 поединков, победив в 62 из них. На его счету победы в бою с Робертом Дюраном, Томми Хирнсом, Вито Антуофермо и Аланом Минтером. Марвин завершил карьеру в 1987 году после поражения раздельным решением судей от Рэя Леонарда.

«Он был настоящим человеком и настоящим спортсменом». Умер великий Марвин Хаглер
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