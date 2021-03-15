А. Емельяненко — Джигану: танцевать тебе на ринге придётся

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своей нынешней форме, а также высказался о поединке по правилам бокса с рэп-исполнителем Джиганом. Александр обратился к будущему сопернику, пообещав ему устроить на ринге танцы.

«Я сейчас в отличной форме. Тренируюсь в Чехове по два раза в день. Потихоньку организм набирает. Восстанавливаюсь. Сейчас до пика далеко, но к бою я подойду и побью Джигана. Сейчас утром кроссы, вечером — железо. Про меня всегда говорят сплетни, не верят в меня. Пусть говорят.

Что касается боя с Джиганом, никогда не подхожу к сопернику расслабленным, даже если он слабее меня. Я всегда подхожу как к бойцу высокого уровня. Танцевать тебе на ринге придётся», — сказал Емельяненко в интервью, видео которого размещено на канале Punch Club в YouTube.