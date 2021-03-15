Нил Мэгни отреагировал на пост Чимаева о нём

Американский боец MMA Нил Мэгни, выступающий в UFC в полусреднем весе, отреагировал на пост Хамзата Чимаева о нём.

Напомним, Чимаев тегнул Мэгни на своей странице в «Инстаграме» и добавил к этому эмодзи, призывающий к тишине. Не исключено, что таким образом Хамзат намекнул, что его следующим соперником станет Нил.

«Сначала убедись, что ты обсудил это с папочкой», — написал Мэгни в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/khamzat_chimaev/?hl=ru

В прошлом возможный поединок Хамзата с Нилом уже обсуждался, но в итоге боссы UFC организовали шведу чеченского происхождения схватку с Леоном Эдвардсом. Встреча Чимаева с британцем переносилась несколько раз и в итоге была отменена. Причиной этого стали тяжёлые последствия коронавируса, с которыми столкнулся Чимаев. Из-за них Хамзат даже объявлял о завершении карьеры, но позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убедил спортсмена продолжить выступать.