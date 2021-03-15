Дос Аньос назвал условие боя с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что согласится на поединок с россиянином Исламом Махачевым, если ему пообещают бой с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда у меня был пояс, я просил у Али Абдель-Азиза, который тогда был моим менеджером, о реванше с Хабибом. Однако Али защищал друга, держа его подальше от меня.

Я без проблем подерусь с Махачевым. Вот только, если его команда настолько сильно верит в него, я хочу, чтобы Хабиб дал слово о встрече со мной в следующем поединке», — написал дос Аньос в своём «твиттере».

Ранее дос Аньос дал понять, что недоволен тем ажиотажем, который создаётся вокруг Ислама Махачева в США. Бразильский боец призывал «прекратить хайп» вокруг Махачева.

Напомним, ранним утром 7 марта мск Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.