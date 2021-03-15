Дацик: у Саши Емельяненко жим-жим. Реальных боёв боится

Российский боец MMA Вячеслав Дацик заявил, что Александр Емельяненко избегает боя с ним. Ранее Дацик анонсировал бой с Емельяненко, после чего Александра назвал новость фейком.

«С промоутерами Емельяненко проводятся переговоры. Предложили две даты: май или сентябрь. Потому что и ему надо подготовиться, и мне надо восстановиться после коронавируса. После боя с Тайсоном легко переболел. Сейчас начал тренировки, развиваю дыхалку. Бой готовы организовать как Федерация бокса России, так и другие промоутеры. Есть люди заинтересованные.

Саша сейчас хочет не биться, а срубить лёгких денег. Вызвал на бой Джигана. Они просто выставляют за этот поединок такую сумму, что это никому не интересно. Зато есть промоутеры, которые готовы заплатить за реальный бой. Всё зависит от Саши. Мне кажется, у него жим-жим. Реальных боёв боится. Посмотрим, готов он или нет», — цитирует Дацика Sport24.