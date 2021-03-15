Тренер Емельяненко: когда Фёдор пришёл в зал, я понял — этот парень будет бить

Александр Мичков, тренер легендарного бойца ММА Фёдора Емельяненко, поделился мнением о нокаутирующем ударе россиянина.

«Я сам мастер спорта СССР, видел многое, но считаю, что нокаутирующий удар дан природой. Могу привести пример: Фёдор Емельяненко и Валентин Молдавский.

Когда Фёдор пришёл в зал, я понял, что этот парень будет бить. Молдавского мы пытаемся научить, но он не панчер. Да, он будет попадать, и люди будут падать, но не так, как от Феди.

Я считаю, что нокаутирующий удар — это на 90 процентов врожденное. Можно привести массу примеров: есть классные боксёры-технари, но у них не хватало жёсткости удара. Как бы ни пытались им этот удар поставить, ничего не получалось», — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».

Смотрите Bellator эксклюзивно на Оkko Спорт.