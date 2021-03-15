Заур Абдуллаев и Жора Амазарян проведут бой на турнире RCC Boxing Promotions
По информации «Чемпионата», экс-претендент на пояс WBC Заур Абдуллаев (12-1) проведёт следующий бой 27 марта в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. Его соперником станет армянский боксёр Жора Амазарян (10-2-2). Поединок станет соглавным событием вечера.
Напомним, Абдуллаев потерпел поражение в поединке с Девином Хэйни за титул временного чемпиона мира WBC, где он получил перелом орбитальной кости. В настоящее время Заур идёт седьмым в рейтинге WBC и восьмым в рейтинге IBF. В 2020 году Абдуллаев вернулся на ринг после долгого лечения и нокаутировал Павла Маликова, отправив его в несколько нокдаунов. После этого российский боксёр получил в соперники Романа Андреева, но поединок отменили.
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