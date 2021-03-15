Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа подписали контракт на два боя, сообщает ESPN.

«Я чувствую, что самое сложное позади. Говоря за себя, Энтони и его команду из 258 Management, я знаю, как тяжело мы работали последние пару месяцев. И я уверен, что этот поединок настолько громкий, что его не сложно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти площадок. Предложения поступали из разных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки.



Это будет величайший боксёрский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это станет крупной победой для страны, которая захочет показать себя», — сказал Эдди Хирн, промоутер Джошуа.

Сообщалось, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.