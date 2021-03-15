«Я приехал для того, чтобы стать чемпионом мира». Дайнес — о поединке с Бетербиевым

Немецкий боксёр Адам Дайнес поделился ожиданиями от боя с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым. На вопросы журналистов на пресс-конференции спортсмен отвечал на русском языке.
«Я родился в Сибири, и свой родной язык не забыл. Артур впервые боксирует в России, это может оказывать на него давление. Он должен себя показать. При этом все понимают, что Артур – сильный боксёр. Но я приехал сюда для того, чтобы стать чемпионом мира. Я сфокусирован только на этом поединке.
У нас было много времени на подготовку. Считаю, что мы хорошо провели лагерь. Я жду этот бой, давно мечтал боксировать за звание чемпиона мира. И моё желание исполнится 20 марта. Такая цель присутствует у каждого хорошего боксёра», — приводит слова Дайнеса пресс-служба Федерации бокса России.
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