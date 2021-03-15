Алджэмейн Стерлинг выложил фото с чемпионским поясом UFC

Алджэмейн Стерлинг на своей странице в «Инстаграме» выложил фото с чемпионским поясом UFC в легчайшем весе.

«Некоторые говорят, что он актёр, другие — что чемпион. Давай по новой!» — написал Стерлинг.

Посмотреть фотографию можно на странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Стерлинг на турнире UFC 259 встретился с россиянином Петром Яном. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар и был дисквалифицирован. В результате пояс чемпиона достался Стерлингу. К моменту остановки схватки по очкам лидировал Пётр Ян. В UFC заявили, что организуют реванш Стерлинга с Яном.

Стоит отметить, что после объявления результатов боя Стерлинг бросил свой пояс на пол.