Алджэмейн Стерлинг выложил фото с чемпионским поясом UFC
Алджэмейн Стерлинг на своей странице в «Инстаграме» выложил фото с чемпионским поясом UFC в легчайшем весе.
«Некоторые говорят, что он актёр, другие — что чемпион. Давай по новой!» — написал Стерлинг.
Посмотреть фотографию можно на странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Стерлинг на турнире UFC 259 встретился с россиянином Петром Яном. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар и был дисквалифицирован. В результате пояс чемпиона достался Стерлингу. К моменту остановки схватки по очкам лидировал Пётр Ян. В UFC заявили, что организуют реванш Стерлинга с Яном.
Стоит отметить, что после объявления результатов боя Стерлинг бросил свой пояс на пол.
Стерлинг: не чувствую себя чемпионом
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