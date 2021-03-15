Хамзат Чимаев показал фото со статуей волка

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с волком.

«Борз», — написал Чимаев.

Посмотреть фотографию можно на странице Чимаева в «Инстаграме».

Напомним, в начале марта Чимаев объявил о завершении карьеры, но позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убедил спортсмена продолжить выступать. Он столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.

26-летний Чимаев провёл девять боёв в смешанных единоборствах, одержав в них девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях. Последний поединок он провёл в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Мершерта.