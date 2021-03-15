Льюис: нокаут Волкова — мой любимый. Всё закончилось, как в фильме «Рокки»

Боец UFC Деррик Льюис назвал нокаут в бою с россиянином Александром Волковым на UFC 229 своим любимым.
«Нокаут Волкова — мой любимый. Реакция зрителей сделала его по-настоящему особенным.
Говорил своему тренеру: «Я бьюсь с русским, было бы круто провести поединок в стиле Рокки». И я уверен, что он таким и был. Просто безумие. Всё закончилось, как в фильме «Рокки».
Мой менеджер смотрел бой дома и упал в обморок. Он сказал, что просто не мог на это смотреть. Все были так взбудоражены. Мне рассказывали, что мои соседи просто сходили с ума, даже пришлось вызвать полицию», — приводит слова Льюиса MMA Mania со ссылкой на подкаст Джо Рогана.
Напомним, последний из своих поединков Александр Волков провёл с Алистаром Оверимом на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал досрочную победу. После этого успеха он поднялся на пятое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Информации о следующем сопернике бойца и дате поединка ещё нет. В UFC Александр провёл девять поединков, в семи из которых одержал победу.
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