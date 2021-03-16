Евлоев и Даводу сразятся на UFC 263
Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев проведёт поединок с представителем Канады Хакимом Даводу на турнире UFC 263, который состоится в ночь с 12 на 13 июня мск. Об этом сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов в «сториз» своего «инстаграма».
Бой Евлоев — Даводу, который пройдёт в полулёгком весе, будет состоять из трёх раундов.
27-летний Мовсар Евлоев выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Последний поединок российский спортсмен провёл в январе 2021 года, победив Ника Ленца раздельным решением судей. Всего на его счету 14 боёв в MMA, в которых он одержал 14 побед. У 29-летнего Хакима Даводу 12 побед, одно поражение и одна ничья в 14 поединках в смешанных единоборствах.
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