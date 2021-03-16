Хабиб Нурмагомедов: как же хорошо не быть действующим спортсменом. Я словно сидел в тюрьме
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в «Инстаграме», в котором поделился впечатлениями от посещения Сан-Франциско и порадовался, что больше не выступает в MMA.
«С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город (Сан-Франциско) без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой. Отвечаю: оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме.
Альхаммдулиллах, как же хорошо не являться действующим спортсменом», — написал он, прикрепив текст к соответствующему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, после того как победил Джастина Гэтжи. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в MMA.
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