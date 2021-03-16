Бой Коста — Уиттакер сорвался
Бразильский боец смешанного стиля Пауло Коста, выступающий в UFC в средней весовой категории, снялся с боя с Робертом Уиттакером из-за болезни. Об этом сообщает MMAJunkie.
Изначально предполагалось, что поединок Коста — Уиттакер состоится на турнире UFC серии Fight Night в ночь с 17 на 18 апреля мск. Сообщается, что Уиттакеру, скорее всего, не успеют найти нового соперника, тем не менее существует вероятность, что его поединок с Костой перенесут на один из майских турниров, если бразильский спортсмен успеет восстановиться.
На счету 29-летнего Косты 14 побед и одно поражение в MMA, в том числе пять побед и одно поражение в UFC. У 30-летнего Уиттакера 22 победы и пять поражений в MMA, в том числе 13 побед и три поражения в UFC.
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