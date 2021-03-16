Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бой Коста — Уиттакер сорвался

Бой Коста — Уиттакер сорвался
Бокс/ММА / UFC 0

Бразильский боец смешанного стиля Пауло Коста, выступающий в UFC в средней весовой категории, снялся с боя с Робертом Уиттакером из-за болезни. Об этом сообщает MMAJunkie.

Изначально предполагалось, что поединок Коста — Уиттакер состоится на турнире UFC серии Fight Night в ночь с 17 на 18 апреля мск. Сообщается, что Уиттакеру, скорее всего, не успеют найти нового соперника, тем не менее существует вероятность, что его поединок с Костой перенесут на один из майских турниров, если бразильский спортсмен успеет восстановиться.

На счету 29-летнего Косты 14 побед и одно поражение в MMA, в том числе пять побед и одно поражение в UFC. У 30-летнего Уиттакера 22 победы и пять поражений в MMA, в том числе 13 побед и три поражения в UFC.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021