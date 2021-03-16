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EFC 34: полный кард турнира

EFC 34: полный кард турнира
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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19 марта в Краснодаре состоится турнир по смешанным единоборствам EFC 34. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Предварительный кард

Бой 1
Легчайший вес
Свидик Абусаидов (дебют, Н. Новгород) — Астемир Нагоев (2-0-1, Кабардино-Балкария)

Бой 2
Наилегчайший вес
Магомедрасул Гаджиев (4-0, Дагестан) — Мурад Зарманбетов (5-1, Дагестан)

Бой 3
Полулёгкий вес
Артур Арутюнян (5-2, Краснодар) — Валерий Пак (4-2, Ростов-на-Дону)

Бой 4
Полулёгкий вес
Тариель Аббасов (1-0, Баку, Азербайджан) — Ильаз Уллу Омурбек (1-0, Бишкек, Кыргызстан)

Бой 5
Полулёгкий вес
Гегам Менавазян (дебют, Краснодар) — Бахтияр Оразгельдыев (1-0, Ставрополь)

Бой 6
Полусредний вес
Хамзат Сакалов (8-3, Ингушетия) — Артём Груздов (8-5, Рязань)

Бой 7
Полулёгкий вес
Ильхом Назимов (7-2-0, Узбекистан) — Сергей Клюев (7-4, Сочи)

Бой 8
Тяжёлый вес
Алан Макитов (2-1, Кабардино-Балкария) — Виктор Клюев (дебют, Рязань)

Бой 9
Наилегчайший вес
Шамиль Ирасханов (6-2, Грозный) — Геворг Унанян (4-1, Краснодар)

Бой 10
Полусредний вес
Хасан Халиев (3-2, Грозный) — Юнус Ахмедов (5-2, Новороссийск)

Бой 11
Средний вес
Имам-Шапи Мухтаров (8-0, Астрахань) — Магомед Нуров (6-2, Махачкала)

Бой 12
Полутяжёлый вес
Шамиль Эрдоган (6-0, Махачкала/Турция) — Сергей Алексеевич (7-5, Минск, Беларусь)

Основной кард

Бой 13
Полусредний вес
Абдурахман Алимагомедов (10-0, Дагестан) — Самандар Муродов (5-0, Таджикистан)

Бой 14
Полулёгкий вес
Бусурманкул Абдибаит Уулу (12-3-1, Бишкек) — Владислав Королевский (Краснодар)

Бой 15
Легчайший вес
Алексей Ким (5-0, Иркутск) — Данияр Койшибек (5-1, Казахстан)

Бой 16
Лёгкий вес
Жора Айвазян (9-1, Краснодар) — Андрей Одинцов (5-2, Минск)

Бой 17
Бой за пояс в легчайшем весе
Ренат Хавалов (3-0, Махачкала) — Шарапудин Магомедов (4-0, Махачкала)

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