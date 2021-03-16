EFC 34: полный кард турнира

19 марта в Краснодаре состоится турнир по смешанным единоборствам EFC 34. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Предварительный кард
Бой 1
Легчайший вес
Свидик Абусаидов (дебют, Н. Новгород) — Астемир Нагоев (2-0-1, Кабардино-Балкария)
Бой 2
Наилегчайший вес
Магомедрасул Гаджиев (4-0, Дагестан) — Мурад Зарманбетов (5-1, Дагестан)
Бой 3
Полулёгкий вес
Артур Арутюнян (5-2, Краснодар) — Валерий Пак (4-2, Ростов-на-Дону)
Бой 4
Полулёгкий вес
Тариель Аббасов (1-0, Баку, Азербайджан) — Ильаз Уллу Омурбек (1-0, Бишкек, Кыргызстан)
Бой 5
Полулёгкий вес
Гегам Менавазян (дебют, Краснодар) — Бахтияр Оразгельдыев (1-0, Ставрополь)
Бой 6
Полусредний вес
Хамзат Сакалов (8-3, Ингушетия) — Артём Груздов (8-5, Рязань)
Бой 7
Полулёгкий вес
Ильхом Назимов (7-2-0, Узбекистан) — Сергей Клюев (7-4, Сочи)
Бой 8
Тяжёлый вес
Алан Макитов (2-1, Кабардино-Балкария) — Виктор Клюев (дебют, Рязань)
Бой 9
Наилегчайший вес
Шамиль Ирасханов (6-2, Грозный) — Геворг Унанян (4-1, Краснодар)
Бой 10
Полусредний вес
Хасан Халиев (3-2, Грозный) — Юнус Ахмедов (5-2, Новороссийск)
Бой 11
Средний вес
Имам-Шапи Мухтаров (8-0, Астрахань) — Магомед Нуров (6-2, Махачкала)
Бой 12
Полутяжёлый вес
Шамиль Эрдоган (6-0, Махачкала/Турция) — Сергей Алексеевич (7-5, Минск, Беларусь)
Основной кард
Бой 13
Полусредний вес
Абдурахман Алимагомедов (10-0, Дагестан) — Самандар Муродов (5-0, Таджикистан)
Бой 14
Полулёгкий вес
Бусурманкул Абдибаит Уулу (12-3-1, Бишкек) — Владислав Королевский (Краснодар)
Бой 15
Легчайший вес
Алексей Ким (5-0, Иркутск) — Данияр Койшибек (5-1, Казахстан)
Бой 16
Лёгкий вес
Жора Айвазян (9-1, Краснодар) — Андрей Одинцов (5-2, Минск)
Бой 17
Бой за пояс в легчайшем весе
Ренат Хавалов (3-0, Махачкала) — Шарапудин Магомедов (4-0, Махачкала)
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