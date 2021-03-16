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Кунченко готовится в Казахстане к дебютному бою в PFL

Кунченко готовится в Казахстане к дебютному бою в PFL
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский боец ММА Алексей Кунченко (20-2) начал подготовку к дебютному бою в Гран-при PFL. Первый поединок россиянина состоится 29 апреля в США.

Бывший боец UFC будет готовиться к поединку в зале бойца АСА Артёма Резникова. Он проведёт тренировочный лагерь в Казахстане.

«Уже давно планировал посмотреть, как тренируются в Казахстане. Мне интересно ездить по разным местам, искать что-то новое. Созвонился с Артёмом — оказалось, что он тоже начинает подготовку, поэтому приехал к нему. Здесь же, в Казахстане, будет собеседование на визу, поэтому я спокойно прохожу лагерь и жду приглашения в посольство», — цитирует Кунченко пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Соперником Кунченко станет бразилец Глейсон Тибау (35-14). Он провёл в UFC 28 боёв и встречался с Тони Фергюсоном, Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым и другими известными соперниками.

Кунченко подписал контракт с PFL на пять поединков.

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