Кунченко готовится в Казахстане к дебютному бою в PFL

Российский боец ММА Алексей Кунченко (20-2) начал подготовку к дебютному бою в Гран-при PFL. Первый поединок россиянина состоится 29 апреля в США.

Бывший боец UFC будет готовиться к поединку в зале бойца АСА Артёма Резникова. Он проведёт тренировочный лагерь в Казахстане.

«Уже давно планировал посмотреть, как тренируются в Казахстане. Мне интересно ездить по разным местам, искать что-то новое. Созвонился с Артёмом — оказалось, что он тоже начинает подготовку, поэтому приехал к нему. Здесь же, в Казахстане, будет собеседование на визу, поэтому я спокойно прохожу лагерь и жду приглашения в посольство», — цитирует Кунченко пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Соперником Кунченко станет бразилец Глейсон Тибау (35-14). Он провёл в UFC 28 боёв и встречался с Тони Фергюсоном, Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым и другими известными соперниками.

Кунченко подписал контракт с PFL на пять поединков.