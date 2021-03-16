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Бейдер перед реваншем с Мачидой назвал свою ошибку в первом бою

Бейдер перед реваншем с Мачидой назвал свою ошибку в первом бою
Бокс/ММА / Bellator 0
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Действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер рассказал об ошибках, допущенных им в первом поединке с бразильцем Лиоту Мачидой в августе 2012 года. Второй бой Бейдер — Мачида состоится в рамках Гран-при Bellator на турнире Bellator 256, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.

«Лично мне этот бой поможет понять, насколько я вырос как боец. В первом поединке боролся неплохо, у меня был хороший удар, но я понятия не имел, как работать ногами. Я немного потерялся в этом смысле», — приводит слова Бейдера MMAJunkie.

Напомним, в первом поединке Мачида нокаутировал Бейдера во втором раунде. На счету Райана 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. У его соперника 26 побед и 10 поражений.

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