Стало известно распределение гонораров в двух боях Фьюри — Джошуа

Стало известно, как распределятся гонорары в двух поединках действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. В первом поединке боксёры получат равные суммы, а во втором бою победитель первой встречи получит 60% от общей суммы, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что за первый бой Фьюри и Джошуа получат по 100 млн фунтов стерлингов (примерно 116 млн евро).

Напомним, первый поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа станет объединительным, а во втором бою проигравший получит право на реванш.

На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.